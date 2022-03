Oscar 2022, Will Smith tira un pugno in diretta a Chris Rock dopo la brutta battuta sulla moglie dell'attore

Un (quasi) rissa tra Will Smith e Chris Rock ha movimentato la diretta degli Oscar. Rock, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sul taglio radicale dei capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will, che soffre di alopecia. L'attore, candidato per «King Richard - Una famiglia vincente», non l'ha presa bene e si è alzato cercando di dargli un pugno. Inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag, ma pare sia stato un momento di rabbia reale. «Non mi aspettavo che sarebbero stati gli Oscar più eccitanti di sempre», ha detto il rapper Puff Diddy: «Will e Chris, lo aggiusteremo con amore».

Jada Pinkett Smith soffre di alopecia e, dopo aver a lungo coperto la testa con sciarpe e cappelli, da qualche mese si rade i capelli. I censori della trasmissione hanno tolto l'audio ma è stato facile, per chi sa leggere le labbra, interpretare la reazione di Will Smith: «Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fottuta bocca», ha detto l'attore, mentre Rock restava momentaneamente spiazzato prima di difendere la battuta come «uno scherzo alla G.I. Jane».

Le scuse

Will Smith si scusa con l'Academy per il pugno sferrato a Chris Rock. Durante il suo discorso dopo avere ricevuto l'Oscar come miglior attore per 'King Richard - Una famiglia vincentè, Smith in lacrime si è scusato per l'episodio dicendo che «l'amore fa fare follie». L'attore aveva infatti colpito Rock dopo che quest'ultimo aveva fatto un'infelice battuta sul taglio dei capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 06:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA