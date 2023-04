La Linea Verde di Masi e Ferolla: «Salviamo il pianeta, anche in tv»

Marcello Masi e Daniela Ferolla conducono insieme Linea Verde Life dal 2019, il settimanale di Rai 1 in onda il sabato alle 12.30. Il programma punta l'attenzione sulla sostenibilità urbana, innovazione e green.



Più che un programma è una missione?

Masi: «Abbiamo cominciato 7 anni fa con l'allora direttore di Rai1 Fabiano che s'inventò questo programma e partendo dal 13% di share siamo arrivati a superare il 20%. Gran bella soddisfazione per me che sono capo autore e conduttore».

Ferolla: «Un programma impegnativo, ti devi rimboccare le maniche. Ma siamo arrivati al traguardo del 22,4%».



Masi, da direttore del Tg2 a inviato in un programma di genere?

«Mi diverto come un matto ma il problema di questo lavoro è che tu stai in giro una settimana sotto pioggia, vento, neve, caldo e devi prendere treni, aerei, macchina per andare sul posto. Tutti invidiano il nostro lavoro ma in tv vedono solo il set, quindi il 5% delle fatiche. A 40 anni è facile ma dopo i 60 è più stancante. Abbiamo girato anche durante la pandemia, ci siamo fermati solo una settimana».



Ferolla, a Linea Verde Life lei rimane mentre i partner maschili se ne vanno, vengono potati

«Sono radicata. Questo è il nono anno. Se rimango? Chi può dirlo? Mi piace, spero di sì perché sono nata in mezzo al verde e morirò in mezzo al verde».



Ferolla, una Miss Italia incoronata da Sophia Loren.

«È preistoria, ogni tanto me lo dimentico. Mi fece una carezza che è valsa più di tante parole. Un gesto materno che mi ha portato fortuna, lei campana come me».



Poi Don Matteo, inviata a Unomattina Estate, La Vita in diretta.





Masi, come si trova con Ferolla?

«Mi ritengo fortunato. Daniela è sul pezzo, ci divertiamo, le gag nascono in diretta, non le prepariamo e al 90% vengono bene già alla prima. C'è una grande sintonia, lei è sorprendente. Vedendola dà l'impressione di una molto precisa, di una secchiona ma è una pronta anche al divertimento. All'inizio qualche dubbio sulla coppia ce l'avevo e invece ci divertiamo tanto».



Tornerebbe al tiggì?

«Zero. Assolutamente no. Avrei preferito andar via dal Tg2 in un'altra maniera, non dopo un simile trattamento».



Masi, c'è un momento indimenticabile in questi sette anni.

«Mi sono emozionato quando un ragazzino di 9 anni mi ha preso per strada, ha trascinato la mamma verso di me, e mi ha detto "grazie per quello che fai, ho imparato tante cose". Mi sono commosso. E la madre diceva che il ragazzino parlava sempre di me, come fossi il suo idolo».



Ferolla, lei è più conduttrice o inviata?

«Con Linea Verde Life siamo conduttori, anche se con le valigie. Il salto va fatto se vuoi crescere, una conduzione da studio può essere una nuova sfida ambita, anche se io nella mia comfort zone sto bene».



Chissà, magari partecipare al prossimo Sanremo con un bel monologo sul pianeta green?

«Che bello sarebbe poter sensibilizzare la gente per un pianeta più green tra siccità e cambiamenti climatici, farlo a Sanremo davanti a una platea enorme. Su questa terra ci dobbiamo vivere, noi, figli e nipoti. Continuando così siamo messi proprio male».



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA