Giulia De Lellis e Irama fidanzati ufficialmente: ecco la notte di passione con i baci "rubati"

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ritorno al passato per la tv generalista. Dopotorna in tv a grande richiesta "". Il fortunatissimo programma di Italia 1 riparte a nove anni dall'ultima puntata che vide come vincitrice Francesca Cipriani. La terza edizione dovrebbe andare in onda a marzo, ancora non c'è un data precisa, così come non c'è ancora la certezza sul conduttore, ma in pole position ci sarebberoLa prima edizione nel 2006 era coned, mentre nel 2010 c'era sempre Papi ma affiancato a. Per questo motivo la conduzione in tandem Simona Ventura - Teo Mammucari non è poi cosi stramba. Ma nel testa a testa la Ventura è leggermente favorita visto il grande successo diche le ha ridato una nuova linfa vitale. Tra le novità di questa edizione ci sarà un' inversione di tendenza con molte più "secchione" e molti più "pupi".L'operazione nostalgia di mediaset non sembra però essere terminata qui, perchè si parla anche di un nuovo ritorno de "La Fattoria", il reality condotto nel 2006 da, poi die infine danel 2009.