Giulia De Lellis e Irama fidanzati ufficialmente: ecco la notte di passione con i baci "rubati"

E’ ufficiale il fidanzante fra, al secolo Filippo Maria Fanti, vincitore dell’ultima edizione di “Amici”. La notizia, come riportato da Leggo.it, correva sul web da qualche giorno grazie a delle foto rubate che vedevano i due trascorrere una serata romantica. Poteva sembrare una dei tanti flirt attribuiti a Giulia dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi “Uomini e donne”, ma adesso arrivano le immagini di “Chi” e l’ufficialità data dal direttore, Alfonso Signorini, attraverso il suo account instagram.Sulla rivista infatti si vede la foto di Giulia e Irama che si scambia un appassionato bacio nottetempo, stessa immagine condivisa dall’account social di Alfonso Signorini, che ha accompagnato l’anticipazione con la didascalia: “E domani su Chi tutti i baci della nuova coppia @giuliadelellis103 e @irama.plume”.In nuovo amore quindi per la De Lellis dopo che si era parlato per lungo tempo di un ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante e poi di un fidanzamento (regolarmente smentito alla diretta interessata) con Cristiano Iovino , personale trainer ed ex compagno di Sabrina Ghio.