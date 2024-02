Jennifer Lopez ospite a Verissimo: presenta il nuovo disco da Silvia Toffanin

di Alessia Di Fiore

Verissimo non smette di far sognare i propri spetattori, dopo l'ospitata di Cher qualche mese fa, il salotto di Silvia Toffanin questa domenica 11 febbraio 2024, ospiterà la mitica Jennifer Lopez. Ovviamente la star non sarà fisicamente presente agli studi di Cologno Monzese, bensì apparirà alla conduttrice e al suo pubblico in collegamento dagli Stati Uniti, proprio come aveva fatto Cher.

Lopez ha appena annunciato l'uscita di un nuovo disco This is me...now, prevista per il 16 febbraio e lo stesso giorno su Prime Video sbarcherà una musical experience ispirata alla vita e il ritrovato amore di Jennifer e l'attore Ben Afflek.

Sempre nella giornata di domenica, alla stessa fascia oraria, ci sarà lo speciale su Sanremo in onda su Rai 1. Chi otterrà più visualizzazioni? Riuscirà la superstar latina a surclassare il programma preferito dagli italiani?

