Jasmine Carrisi, da Ballando con le Stelle (in Georgia) al sogno Sanremo: il video messaggio di papà Al Bano

di Redazione Web

Figlia d'arte, Jasmine Carrisi non poteva che seguire le orme di mamma Lecciso e papà Al Bano. Trasferitasi in Georgia per dedicarsi alla danza latino americana, la 22enne fa girare la testa a tutti i telespettatori che ieri sera l'hanno vista esibirsi sul palco di Ballando con le Stelle, lo show televisivo andato in onda su Tv Imedi e che in Italia è condotto da Milly Carlucci dagli anni 2000.

La giovane stella del programma si è esibita in coppia con Irakli Dzadzamia, ballerino professionista di danza latina, sfoggiando un lungo vestito rosa, capelli biondi raccolti, scarpe color oro e i suoi soliti occhi azzurri che incantano il pubblico. A far da cornice alla sua performance, coriandoli e stelle filanti sparati dal soffitto dello studio televisivo di Tblisi.

La sorpresa di Al Bano

Ma a sorprendere i fan durante la messa in onda del programma, è un video messaggio di Al Bano, padre 80enne di Jasmine Carrisi e storica pietra miliare del mondo della musica e dello spettacolo italiano.

«State facendo una trasmissione straordinaria e sono contento che mia figlia Jasmine sia una delle partecipanti. E’ la sua prima grande esperienza e mi fa piacere che la faccia lì, nella città di Tblisi.

Dopo la sua esibizione ecco che riceve le congratulazioni più sincere dall'Italia. Ma Jasmine Carrisi non si ferma solo alla danza, il suo sogno è quello che ha realizzato suo padre: vivere di musica ed esibirsi al Festival di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA