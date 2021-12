Iva Zanicchi contro Claudio Baglioni: «Il suo 'Uà' un flop: cosa dovrebbe fare, suicidarsi?»

Iva Zanicchi non si è certo trattenuta. Senza mezzi termini, in un'intervista al settimanale Oggi, ha espresso il suo parere su Claudio Baglioni e il suo programma «Uà». La cantante ha paragonato il suo programma «D'Iva», a quello del collega, ma non solo. Ha parlato anche della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Iva ha risposto alle domande del settimanale e una domanda sul programma di Claudio Baglioni non poteva certo mancare, visto che qualche giorno prima su Canale5 era andato in onda il suo programma che in due serate ha ricostruito la carriera della cantante divenuta famosa con «Zingara». Lo share, in quel caso però, non è andato bene, fermo al 13%, e nonostante la prima serata non è mai riuscita ad andare sopra i 2 milioni di spettatori: «Eh allora cosa dovrebbe dire Baglioni - ha risposto la Zanicchi - che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?».

E continua lanciando una stoccata provocatoria: «Ma ha visto che cast ha lui? C'è il mondo intero, con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto 4 amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto. Gli errori di Baglioni? Ha un repertorio unico, ma è un programma freddo, lontano dalla gente».

Tornando, invece, ad analizzare le pecche del suo programma ha dichiarato che era troppo lungo: « D'Iva? La maratona non l'ho voluta io, ora mi pare stiano iniziando a capire che è meglio chiudere prima. il problema è che partivo alle 21.40 dopo striscia».

Passando invece a parlare di Sanermo 2022, Festival che Iva Zanicchi ha già vinto 3 volte, Iva sarà insieme Insieme a Iva ci sono altri due grandi della musica italiana Massimo Ranieri e Gianni Morandi: «Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti. Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus».

