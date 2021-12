Billie Eilish choc: «Non fossi stata vaccinata sarei morta di Covid»

Il Coronavirus non guarda nessuno in faccia e nemmeno la popolarità di chi infetta. E nella lunga lista di vip e star che hanno contratto il Covid-19 c'è anche Billie Eilish, la popstar americana famosa in tutto il mondo con all'attivo 65 milioni di dischi venduti a soli 19 anni. «Se non fossi stata vaccinata sarei morta perché è orribile», ha dichiarato durante il programma radiofonico di Howard Stern.

La cantante ha svelato di essersi ammalata lo scorso agosto e di essere stata male per ben due mesi. E adesso, che finalmente sta bene, ha deciso di lanciare un appello a chi ancora nutre dei dubbi sul vaccino.

«Voglio essere chiara: se non fossi stata vaccinata sarei morta perché è stato orribile. Quando dico orribile intendo dire che mi sono sentita da schifo. Ma davvero, tra quello che il Covid può provocare, non è stato il peggio. Sono stata malata per circa due mesi e soffro ancora adesso di alcuni effetti collaterali».

Eilish è stata di recente candidata in sette categorie ai Grammy 2022, incluso l'album dell'anno per «Happier than Ever» e la canzone dell'anno per il brano con lo stesso titolo. La scorsa settimana ha presentato Saturday Night Live con la veterana dello show satirico Kate McKinnon.

Il vaccino non ha salvato solo lei, ma «ho evitato che si ammalassero mio fratello Finneas, i miei genitori e i miei amici». Tempo fa, in un'intervista a Vanity Fair aveva ribadito il concetto a modo suo: «Ragazzi se non siete ancora vaccinati è davvero, davvero importante che lo facciate. Non è solo per voi stro**i, è per tutti quelli che vi circondano. Prendetevi cura delle persone intorno a voi».

