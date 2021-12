Lo show di Baglioni "Uà Uomo di varie età" - vale un Sanremo

Gli ascolti di Canale 5 non premiano gli sforzi di Claudio Baglioni che ha realizzato uno show degno – se non superiore per gli ospiti eccellenti – del miglior Festival di Sanremo. Finora siamo alla seconda puntata di “Uà Uomo di vari età” e già abbiamo visto esibizioni e performance di grandi artisti che hanno duettato e partecipato agli sketch con il Divino Claudio.

Pensate a un Sanremo con questo cast: Eros Ramazzotti, Renato Zero, Zucchero, Antonello Venditti, Ultimo, Achille Lauro, Andrea Bocelli, Il Volo, Umberto Tozzi e Raf, Gianni Morandi, Alex Britti, Annalisa, Giorgia, Carmen Consoli, Paola Turci, Giuliano Sangiorgi. Con la partecipazione di attori come Monica Guerritore, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Giorgio Panariello, Pino Insegno, Nino Frassica, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Laura Chiatti, Luca e Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Vittoria Puccini, Rocío Muñoz Morales, Pio e Amedeo e una Michelle Hunziker che ha ballato alla grande in omaggio alla Carrà.

Duetti dal vivo indimenticabili che hanno ripercorso i grandi successi degli ospiti del padrone di casa e soprattutto di tutta la canzone italiana con duetti acustici rigorosamente dal vivo e con grandi omaggi a miti come Celentano, Battisti, Dalla, Beatles e altri. Davvero un grande show da 10 e lode. Chi non l’ha visto si è perso qualcosa di unico.

