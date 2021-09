Ilary Blasi, l'errore choc a Star in the Star. Fan increduli: «Ha svelato chi c'è sotto la maschera». Poi la svolta

di E.C.

Ilary Blasi , l'errore choc alla prima puntata di Star in the Star. Fan increduli: «Ha svelato chi c'è sotto la maschera...». Stasera, in onda su Canale 5, la prima puntata del nuovo show condotto da Ilary Blasi. Il gioco consiste nello scoprire chi si cela sotto la maschera di una leggenda della musica. Nell prima manche a sfidarsi Michael Jackson, Madonna, Zucchero e Claudio Baglioni.

Ilary Blasi accoglie il pubblico in un total black supersexy che fa impazzire i fan: «Bellissima, sei una stella». L'hashtag Star in the Star vola su Twitter. Tra i commenti, però, anche diverse critiche per un dettaglio della gara canora: «Ma gli artisti cantano in playback, non dal vivo come a Tale e Quale e al Cantante Mascherato». E ancora: «Che senso ha farli cantare in playback se è una gara?». E c'è chi ci scherza su: «Si dovrebbe chiamare playback nel playback. Almeno fate finta di cantare».

Poi, l'errore incredibile di Ilary Blasi. A fronteggiarsi nell'ultimo duello Elton John e Madonna. Ma Ilary rivolgendosi al sosia del cantante britannico lo chiama «Pino». Immediati i commenti su twitter: «È Pino Insegno, lo ha spoilerato!». In realtà, dietro Elton John non si celava Pino Insegno. A fine puntata la leggenda viene smascherata, è Massimo Di Cataldo.

