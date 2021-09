Star in the star: chi sono i concorrenti e come funziona il nuovo programma di Ilary Blasi

di Ida Di Grazia

Star in the star: ecco chi sono i concorrenti e come funziona il nuovo programma di Ilary Blasi. Questa sera debutta su canale 5 il nuovo celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia. In gara 10 vip che vestiranno i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale.

Questa sera Ilary Blasi debutta su canale 5 con “Star in the Star”, un nuovo programma per mediaset che però ha fatto storcere il naso in casa rai e soprattutto al pubblico dei social che dopo la messa in onda del primo spot aveva sottolineato come Star in The star fosse troppo simile a Tale e Quale e al Cantante mascherato.

STAR IN THE STAR - I CONCORRENTI

Dieci concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo, la loro identità non è stata ovviamente svelata perchè è parte fondante del gioco - hanno la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

STAR IN THE STAR - I GIUDICI

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I tre giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale.

STAR IN THE STAR - IL REGOLAMENTO

Le celebrità verranno trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare. Quale sarà l'omaggio musicale più verosimile? Chi riuscirà a ricreare la perfetta illusione? Chi saranno le 10 celebrità misteriose che si celano dietro ogni esibizione?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 17:38

