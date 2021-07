Il pranzo è servito , "gioco pericoloso" in diretta. Flavio Insinna allibito: «Ci siamo feriti...». Oggi alle 14, in onda su Rai1, la trasmissione estiva condotta da Flavio Insinna. A confermarsi campione, ancora una volta Luca. Ma durante il game, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Flavio Insinna interroga i concorrenti su oggetti inusuali che possono essere utilizzati in cucina. E mostra alla telecamera una sorta di spirale a molla. Dopo vari tentativi vani, è proprio il campione a indovinare cosa sia: «Uno schiaccianoci». La risposta è esatta, ma Insinna - con il suo proverbiale humor - spiazza tutti: «Bambini non lo fate a casa, è pericolosissimo. Ci siamo feriti in quattro per provarlo... Sto scherzando, ma gli autori mi hanno chiesto di provarlo e ho detto di no, non lo fate».

Risate in studio. Il quiz culinario prosegue ed è il campione in carica a spuntarla un'altra volta. Domani si torna a giocare.

