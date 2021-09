Il pranzo è servito , la frase choc del concorrente spiazza Flavio Insinna: «Ti contatteranno i legali...». In onda su Rai1, la penultima puntata del reboot dello storico programma condotto da Corrado. Oggi a confrontarsi, la campionessa Raffaella e lo sfidante Valerio. Ma è durante una manche che accade qualcosa di inaspettato.

Il gioco consiste nel riconoscere il vip misterioso guardando una sua foto da bambino. Sul led appare un bimbo con un gilet colorato e una camicetta. Insinna, citando Ligabue, intona: «Indossi un gran bel gilet». Ma lo sfidante Valerio replica ironico: «Il gilet del bimbo sembra un pezzo di tappezzeria di casa».

A quel punto il conduttore esclama urlando: «No! Proprio con lui, è un mio amico!». Poi ironico aggiunge: «Ti contatteranno i suoi legali». Risate in studio. I due concorrenti non riescono a capire però di chi si tratti, poi il super aiuto di Insinna risolve tutto: «Non dirgli mai...». Insomma, il vip misterioso è Gigi D'Alessio, il gioco continua.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 14:57

