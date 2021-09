Il pranzo è servito , Flavio Insinna legge una notizia e si commuove in diretta: «Mannaggia...». Oggi, alle 14 è andato in onda, come ogni giorno, il reboot dello storico programma condotto da Corrado. Ma durante il gioco dell'anno misterioso è accaduto qualcosa di inaspettato.

Per questa manche, Flavio Insinna siede su una panchina e sfoglia un giornale ideale in cui legge le notizie relative a un anno in particolare. Con il supporto anche di immagini fotografiche. Ed oggi è stato proprio uno scatto a commuovere il conduttore.

Flavio Insinna

Sul led appare la foto di una partita Napoli-Milan con Ruud Gullit e Maradona. Vedendo la foto del Pibe de oro - scomparso lo scorso 25 novembre all'età di 60 anni - Insinna resta per un attimo senza parole. L'emozione in studio è palpabile. Poi il conduttore riprende la parola: «Mannaggia, mannaggia... Riprendiamo la leggerezza dopo questa momento di malinconia». I fan sono con lui.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 22:45

