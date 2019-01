Il commissario Montalbano, a febbraio due nuovi episodi della serie con Luca Zingaretti

Meghan Markle e il Principe Harry, arriva un San Valentino "freddo per loro". Non saranno insieme

Un grande ritorno, molto atteso dai telespettatori: a febbraio, ovviamente su RaiUno, torna Il commissario Montalbano. La fiction con protagonista, ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, andrà in onda con due, le prime delLa prima puntata dell'anno de Il commissario Montalbano andrà in onda subito dopo Sanremo:, in prima serata su, la serie tv tornerà con l'episodio Una storia del '43. La settimana successiva,, toccherà invece al secondo episodio della tredicesima stagione, L'altro capo del filo. I due episodi, annunciati dalla Rai, sono diretti da Alberto Sironi e sono stati girati nella primavera del 2018.A vent'anni dall'uscita del primo episodio della fortunata serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, il successo de Il commissario Montalbano sembra non finire mai. Ci sono però delle novità importanti rispetto alle passate stagioni, come ricorda anche TvZap : alcune scene sono state girate fuori dalla Sicilia, una sorta di 'respiro nazionale' che porterà uno dei commissari più famosi della tv addirittura in Friuli-Venezia Giulia.Gli autori de Il commissario Montalbano hanno anche scelto di omaggiare Marcello Perracchio, l'attore che interpretava il dottor Pasquano, scomparso a 79 anni dopo una lunga malattia . Nei nuovi episodi, infatti, Montalbano ricorderà la scomparsa del medico legale: in una scena si assisterà al funerale dele alla sua sepoltura, girata nel cimitero monumentale di Scicli. Un grande omaggio sia all'attore, sia al personaggio, molto amato dal pubblico e con un rapporto speciale col commissario, che invitava sempre a non «rompere i cabasisi».