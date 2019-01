Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il principedovrà trascorrere un San Valentino al freddo, lontano dalla sua dolce, prossima a diventare mamma. Il Duca di Sussex dovrà infatti onorare i suoi impegni da Capitano Generale della Royal Navy lontano dal Regno Unito, in una base aerea situata in Norvegia. Si prospetta un 14 febbraio decisamente al ‘freddo’ per il secondogenito di Carlo e Lady Diana