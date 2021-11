Il Collegio non va in onda staera su Ria 2: spazio al Tennis e alle Atp Finals.

Il Collegio non andrà in onda questa sera su Rai 2. La rete ha infatti deciso di dare spazio alle ATP Finals di Torino con la sfida tra l'italiano Jannik Sinner e il polacco Hubert Hurkacz. Sinner ha preso il posto di Berrettini che per un infortunio ha dovuto con grande sofferenza dare forfait.

Gli appassionati del Collegio però avranno l'opportunità di poter vedere la nuova puntata in esclusiva solo su RaiPlay. L'appuntamento per un viaggio verso il 1977 è on demand alle 21.30. La nuova puntata verrà poi trasmessa la prossima settimana su Rai 2.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 21:01

