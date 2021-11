Matteo Berrettini si ritira: «La mie Finals finiscono qui, sono distrutto»

Matteo Berrettini alza bandiera bianca. Ci ha provato in tutti i modi, ci ha sperato fino alla fine provando ad allenarsi anche questa mattina, ma alla fine è costretto a ritirarsi. Troppo il dolore addominale. Ma soprattutto troppo alto il rischio di compromettere i prossimi tornei. Così il tennista romano annuncia il suo ritiro su Instagram, sfogandosi: «Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso. Le mie Finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all'evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo».

Poco dopo le 17:00 il numero 1 del tennis italiano ha annunciato ufficialmente un forfait molto doloroso. Dopo le sue dichiarazioni di ieri, in tanti avevano sperato di poterlo vedere in campo, questa sera alle 21:00. Matteo, però, sul campo del pala Alpitour di Torino per la seconda sfida delle Atp Finals, non ci sarà. Nonostante i tanti tentativi e gli sforzi fatti in questi due giorni per giocare comunque, Matteo Berrettini è costretto a lasciare le Atp Finals e al suo posto, questa sera contro Hurkacz, vedremo Jannik Sinner.

«Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso... - ha scritto - Le mie Finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all'evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo. La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti. Dire che sono triste non renderebbe giustizia allo stato d'animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera. Grazie del vostro continuo sostegno e delle migliaia di messaggi che mi avete mandato, mi avete emozionato».

