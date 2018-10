Il Magnifico irrompe su Raiuno. Dal 23 ottobre tornano i Medici

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Magnifico irrompe a Raiuno. Non si tratta di un nuovo direttore bensì di Lorenzo, il protagonista della seconda stagione della serie “I Medici”, la grande coproduzione internazionale di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction (costata 25 milioni di euro, di cui un terzo del budget pagato dalla Rai).Uno sforzo enorme per ricostruire la magnificenza della culla del Rinascimento e farla diventare un romanzo popolare che appassioni il pubblico televisivo. La serie evento è in prima mondiale su Raiuno da martedì 23 ottobre. I primi due episodi in anteprima esclusiva su RaiPlay dal 16 ottobre. La prima stagione è stata venduta in oltre 100 paesi mondiali.Nel cast Daniel Sharman nei panni di Lorenzo, Bradley James (Giuliano), Sarah Parish (Lucrezia De Medici), Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati). Con la partecipazione di Sean Bean (Jacopo Pazzi), Raoul Bova (Papa Sisto IV) e l’ex Suburra Filippo Nigro (Luca Soderini).