Giulia De Lellis, Andrea Damante a Verissimo: «L'ho sempre amata, ma ora basta. Carlo Beretta non era un amico». Andrea Damante parla della sua storia d'amore con Giulia De Lellis a Verissimo. Dopo vari tira e molla, il dj veronese e l'influencer romana non stanno più insieme e sembra che questa separazione sia definitiva. Con Silvia Toffanin ripercorre le tappe principali della sua relazione partendo dalla rottura seguita ai suoi tradimenti. «Siamo stati lontani da settembre dell'anno scorso fino a fine febbraio senza mai sentirci. Sono sempre stato innamorato di lei, fino a poco tempo fa. In quei mesi ho sempre aspettato, sperato, ho fatto un lavoro su me stesso. Penso che anche lei abbia fatto dei passi avanti in quei mesi. Dopo è riscattata una scintilla».

LA RICONCILIAZIONE I due sono ritornati insieme alla vigilia del lockdown per la gioia di tutti i fan dei Damellis. «Ci siamo rivisti e abbiamo deciso di tornare insieme. È stato molto forte, bellissimo. Non riuscivamo a stare separati. Dopo otto mesi lontani volevamo stare insieme. Penso che siamo sempre stati innamorati. C'è sempre stata un'elettricità particolare, ho avuto una storia di un paio di mesi con una ragazza, che è stato un termine di paragone importante. Dai tradimenti era passato un anno e mezzo, le avevo detto 'sì ho sbagliato' e dopo quello che è successo, libro compreso, non mi sarei sognato di rifarlo». Qualcosa poi è cambiato e il castello di sogni è crollato nuovamente all'improvviso.

LA SEPARAZIONE «Io - continua Damante - sognavo di non fare più avanti e dietro. Avevamo preso casa insieme e un cane. A Forte dei Marmi è cambiato tutto. A fine luglio lei dice che forse era il caso di prenderci una pausa e io per tutta una serie di motivi, perché anche io non stavo benissimo, ho acconsentito. Credevo che fosse una boccata d'aria dopo la quarantena insieme». A questo punto la conduttrice incalza chiedendo di Carlo Gusalli Beretta, con cui De Lellis avrebbe iniziato una storia. «Avevamo preso la casa a Forte dei Marmi con Carlo, la sua nuova frequentazione. Lo sono venuto a sapere lunedì insieme a tutti, anche se avevo una sorta di sesto senso, ma speravo tanto di sbagliarmi. Tra me e Giulia era ripreso un rapporto fino a lunedì, poi basta. Le ho scritto 'guarda credo che non ci sia più niente da dire'.

LA NUOVA FREQUENTAZIONE «Non so se stanno insieme, però so che si vogliono frequentare. Può succedere nella vita che una ragazza si metta in mezzo a due amici, ma a me con le fidanzate degli amici non sale. Evidentemente non era un amico. L'ho chiamato e ci siamo detti questa cosa qua. Io avrei molto apprezzato che questa cosa mi venisse detta prima. Ci sono rimasto male, ma chiunque ci rimarrebbe male». Damante appare deluso e d'istinto ha cancellato tutti gli scatti da Instagram: «Non lascio le foto sul mio profilo. Se fosse successo a Forte dei Marmi? Spero di no, l'idea mi fa impazzire. Non stavo bene». Alla domanda se è finita davvero risponde: «È il capitolo definitivo, sicuramente ho la mia parte di responsabilità, però è andata così. Spero che tra loro sia un grande amore e che ne valga la pena. Non penso abbia più senso tornare insieme».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 19:17

