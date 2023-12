Giornalista della Bbc fa il dito medio alla telecamera, la gaffe in diretta fa il giro del mondo

Non pensava di essere in onda ed è incappata nella più classica della gaffe. La giornalista della Bbc Maryam Moshiri ha rivolto il dito medio verso la telecamera e il suo gestaccio è apparso in diretta, durante il tg. Il video è diventato virale sui social, poi sono arrivate le scuse della conduttrice. Moshiri ha spiegato che stava scherzando con il suo team e non ha realizzato che era già in onda.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 10:42

