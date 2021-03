«Spesso il Covid colpisce: sono leggermente positivo al Covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa». Così Gigi Marzullo in diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 annuncia di essere risultato positivo al coronavirus e fortunatamente in buone condizioni e in isolamento a casa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 22:54

