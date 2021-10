GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo commenta il febbrone e la love story del figlio: «Ha un limite di sopportazione altissimo»

Protagonista indiscusso dell'edizione in corso del Grande Fratello Vip è Manuel Bortuzzo, il giovane triestino 22enne, costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria, dal primo giorno non smette di far parlare di sè. Proprio nelle scorse ore, il ragazzo si è alzato in piedi per la prima volta: un’immagine che ha colpito i concorrenti e telespettatori.

«Glielo ha consigliato il fisioterapista – racconta Franco, il padre di Manuel, in una intervista a Fanpage.it -. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano. A casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi». Come precisato da papà Bortuzzo, la scelta di Manuel di alzarsi non aveva alcun fine teso alla spettacolarizzazione della sua condizione: «Ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa».

Negli scorsi giorni, Manuel ha avuto un febbrone, con forti dolori: una situazione che lo ha spinto a considerare l’ipotesi di abbandonare il gioco laddove non si fosse rapidamente ripreso. «L’allarme è rientrato sì - spiega il padre Franco in una intervista a Fanpage.it -, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione».

Ma l'attenzine su Manuel è tenuta alta anche per il legame nato con Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. E soprattutto, si è accentuata nel corso dell’ultima puntata, quando in studio è sbarcata l'ex fidanzata Federica Pizzi che ha consegnato una struggente lettera a Manuel. Papà Franco stravede per Federica, la quale ha notato e sottolineato che Manuel ha un occhio un po’ spento al GF Vip. Pertanto, Franco ha commentato seccamente: «Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà - dichiara -. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo». Invece su Federica, solo parole d'affetto: «È venuta con un paio di jeans – ha aggiunto – e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un’ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l’onda di Manuel. Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere. Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide».

«Noi lo conosciamo in questa veste - conclude Franco su Manuel - ormai da 2 anni e mezzo e non ha mai avuto un crollo. Poi è normale che dentro possa stare più o meno bene e questo lo sa solo lui, ma ha dimostrato di saper reagire e ritrovare la strada. Che Manuel perda la brocca è impossibile! Ha un limite di sopportazione altissimo»

