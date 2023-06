Gerry Scotti, il dolore per la separazione dalla moglie: «Mi sono vergognato»

di Redazione Web

Seppur sorrida sempre, Gerry Scotti ha vissuto un profondo momento di dolore quando si è separato dall'ex moglie, Patrizia Grosso. Dopo la nascita del primogenito Edoardo, infatti, Patrizia e Gerry hanno vissuto una profonda crisi all’interno del matrimonio, tanto da arrivare ad una rottura definitiva. Il tutto perchè Patrizia confessa a Gerry di amare un altro uomo, una notizia che inevitabilmente ha sconvolto il conduttore.

La verità

«Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona» ha raccontato a Vanity Fair Gerry Scotti. «Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio» confida il presentatore. «Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?» spiega ancora Scotti.

I dettagli

La relazione tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso è durata più di dieci anni, ma col tempo la lontananza e la poca complicità hanno portato ad una rottura inevitabile. In una recente intervista da Silvia Toffanin a “Verissimo” Gerry aveva confessato: «Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 22:59

