Gerry Scotti, il messaggio in ricordo di Piero: «Non potrò più chiamare “Piero” perché Piero non c’è più» IL POST

Continuano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Piero Sonaglia. ha scosso tutto il mondo della televisione. Anche Gerry Scotti, molto legato all'assistente di produzione, che con lui ha lavorato a Tu si Que Vale ha scritto: «Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare “Pierooooooooo” perché Piero non c’è più» scrive il conduttore in un post su Instagram.

Leggi anche > Piero Sonaglia, morto lo storico assistente di studio di Maria De Filippi a Uomini e Donne e Tu si que Vales

«Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca» continua nel post.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA