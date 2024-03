Gabriel Garko torna su Canale 5: «Avevo bisogno di allontanarmi. Io e Anna Safroncik? È stato piacevole»

di Donatella Aragozzini

Un uomo che ha perso la memoria, la neuropsichiatra che lo ha in cura, a sua volta provata da un recente lutto non ancora superato, un legame sconosciuto tra di loro e un misterioso passato in comune. Sono gli elementi di Se potessi dirti addio, 6 episodi in onda su Canale 5 per tre prime serate a partire da domani, prodotte da Jeki Production per Mediaset e dirette da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che segnano il ritorno di Gabriel Garko alla fiction a 7 anni dall'ultima stagione de L'onore e il rispetto, una delle serie a cui l'attore ha maggiormente legato il suo nome.

Gabriel, perché così tanto tempo lontano dalla serialità?

«In questo periodo sono successe tante cose, avevo bisogno di allontanarmi, per ritrovare la mia serenità. Poi ci si è messo anche il Covid, che ha allungato i tempi. In questi anni ho avuto delle proposte, ma cercavo il ruolo giusto per tornare. E l'ho trovato».

Cos'ha di speciale questo ruolo?

«Interpreto Marcello, un uomo che ha perso la memoria e ricomincia la sua vita daccapo. L'ho trovato subito molto affascinante».

Non è però la prima volta che interpreta un uomo colpito da amnesia: anche Tonio Fortebracci, in "L'onore e il rispetto", a un certo punto si era ritrovato nella condizione di non ricordare più nulla.

«Sì, ma lui aveva un passato, di Marcello invece non sappiamo nulla, per questo è stato stimolante. E poi di solito interpreto personaggi molto forti, sicuri di sé, qui invece ho trovato maggiore fragilità. È stata una bella sfida. Anche perché in questa nostra serie si rispetta ancora la vecchia regola tv secondo la quale ogni 7 minuti deve succedere qualcosa».

Al suo fianco, nei panni della neuropsichiatra che segue il suo personaggio, recita la bella e talentuosa Anna Safroncik. Avevate mai lavorato insieme?

«No, è la prima volta. Tutti sono convinti che abbiamo già fatto qualcosa insieme, invece non è mai capitato. Ma ci siamo trovati molto bene fin dal primo momento, è stato molto piacevole».

Nella fiction la vediamo anche al pianoforte: Simona Izzo ha rivelato che ha imparato a suonarlo per l'occasione.

«In verità ho un piano a casa, spero di continuare a prendere lezioni e migliorare».

Dopo questa fiction la rivedremo in tv?

«Sì, in televisione e non solo: ho progetti in atto, di fiction, teatro e anche altro, ma non posso parlarne perché non ho ancora firmato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 07:51

