Funari, Funari, Funari, il docufilm su Cielo per la prima volta in chiaro mercoledì 12 luglio

In occasione del 15esimo anniversario della morte di Gianfranco Funari, Cielo (canale 26) propone FUNARI FUNARI FUNARI, per la prima volta in chiaro, domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 21.30. Il docu-film, uscito il 21 marzo 2022, dedicato a uno dei personaggi più innovativi del piccolo schermo, ha ottenuto ottimi ascolti su Sky Documentaries e su NOW. Un’occasione unica per ricordare Gianfranco Funari, che si aggiunge al “Premio Funari – Giornalaio dell’anno” che a febbraio 2024 giunge alla terza edizione. L’evento che si tiene a Viareggio, in occasione del Carnevale, in passato ha visto vincere personaggi come Rosario Fiorello, Diego Zoro Bianchi, Serena Bortone, David Parenzo.

Gianfranco Funari è stato un personaggio televisivo unico, la cui storia è stata caratterizzata da grandi innovazioni e sorprendenti successi, ma anche da fallimenti, censure, scontri e polemiche.

FUNARI, FUNARI, FUNARI è un viaggio tra luci e ombre, tra palcoscenico e vita privata, che rende omaggio a un uomo geniale e controverso, che ha attraversato tre decenni di spettacolo e di politica. È il racconto di un pezzo di storia di un’Italia del recente passato, più attuale che mai. FUNARI, FUNARI, FUNARI è scritto da Marco Falorni e Andrea Frassoni, in passato già collaboratori di Funari. Il docufilm è una produzione SKY ORIGINAL realizzata da LIBERO PRODUZIONI.

