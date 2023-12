Verissimo, la domanda di Silvia Toffanin mette in imbarazzo Francesca Tocca: cosa è successo

di Dajana Mrruku

Francesca Tocca è stata ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin dove, con il marito Raimondo Todaro, ha ripercorso la loro storia d'amore, tra momenti di gioia e altri meno felici. «Ora siamo più uniti che mai», dice la coppia grazie anche all'aiuto della loro figlia di 10 anni, Jasmine.

Durante il racconto, Francesca e Raimondo hanno confessato di aver trascorso un anno separati, ma l'amore per la figlia e per la famiglia li ha fatti riunire.

La domanda finale di Silvia Toffanin ha messo non poco in imbarazzo la ballerina che si è trovata in difficoltà. Andiamo a scoprire che cosa è successo e come ha Francesca Tocca.

La domanda imbarazzante

L'intervista a Verissimo di Silvia Toffanin a Francesca Tocca e Raimondo Todaro non poteva non concludersi con una delle domande preferite della conduttrice: «State già pensando al secondo figlio?»

«Jasmine ci chiede da tanto tempo un fratellino», ha confessato Raimondo Todaro, che sarebbe molto felice di accogliere un secondogenito, ma la reazione di Francesca Tocca ha lasciato un po' perplesso il pubblico.

La ballerina, infatti, si è trovata in difficoltà e ha inziato a guardarsi intorno, in imbarazzo: «Per adesso va bene così, stiamo pensando ad un cagnolino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA