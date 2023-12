Ilary Blasi a Verissimo, Michelle Hunziker: «Sei Unica, toni eleganti e parole incisive»

di Alessia Di Fiore

Michelle Hunziker, sui social, commenta la puntata di Verissimo con ospite Ilary Blasi.

La conduttrice si congratula con la collega per la l'eleganza dei suoi toni e la sua chiarezza, scrive: «UNICA Ilary Blasi, come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po' d'ordine nel caos mentale di molti, che giudicano senza cognizione di causa», scrive Michelle nelle sue stories Instagram, in sottofondo la puntata di Verissimo.

Ilary Blasi e i commenti social

I social, dopo il documentario di Ilary Blasi, "Unica", in cui parla della separazione con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, si stanno schierando dalla parte di Ilary, e con loro anche qualcuna delle sue colleghe.

Oggi Michelle ha voluto fare luce sulla sua posizione, lei è dalla parte di Ilary.

