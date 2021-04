Flavio Insinna, la domanda incredibile all'Eredità che fa infuriare i fan: «Ma non esiste...»

Flavio Insinna , la domanda incredibile all'Eredità che spiazza i fan: «Ma esiste?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Questa sera, alla fase finale, arriva Francesco C, che però non riesce a espugnare la ghigliottina. Ma è durante il suo percorso di gioco, che avviene qualcosa che attira l'attenzione degli "ereditiers", i follower del programma sui social.

Leggi anche > Denise Pipitone, l'intervista esclusiva a Pomeriggio 5: «Ho visto Denise, era incappucciata». Poi l'ospite scoppia in lacrime

Al gioco dei "paroloni" - nel quale bisogna indovinare il significato di un termine inusuale - spunta una parola bizzarra. Si tratta di "sciomberga". Tra le ozpioni disponibili, scopa, carrozza, ampia casacca. Ed è proprio quest'ultimo sinonimo quello corretto. A indovinarlo, dopo vari tentativi, è proprio Francesco C. Ma subito dopo, "scoppia" un piccolo caso su Twitter. «Ma sciomberga non lo trovo neanche su Google», scrivono diversi utenti. «Ma esiste? Non lo vedo neanche sul dizionario...».

Stasera in tv, i programmi di oggi Venerdì 9 aprile: Ciao Darwin su Canale 5: chi ci sarà in puntata e quale sarà il tema

In ogni caso, Francesco arriva per la prima volta alla ghigliottina, con il super budget di 230mila euro. Il concorrente dimezza più volte e arriva a quota 28.750 euro. Le parole in gioco «seguire, quarto, foglio, intesa, numero». Il campione sceglie il termine «sguardo». Ma non è la risposta esatta. La parola è protocollo. Domani si torna a giocare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA