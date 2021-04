Flavio Insinna , sorpresa in diretta all'Eredità: torna a giocare Massimo Cannoletta. Fan increduli: «Che succede?». Pochi minuti fa, è iniziato il quiz preserale di Rai1. Lo show è cominciato con quasi un'ora di ritardo, dal momento che la messa in onda è stata posticipata per lasciare spazio alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Alle 19.30, ecco apparire Flavio Insinna in tv. Ma la sorpresa dei telespettatori è stata trovare Massimo Cannolletta tra i concorrenti. Immediati i commenti dei fan - gli ereditiers - su Twitter: «Ma che ci fa Massimo Cannoletta?». E ancora: «Che succede?». Poi alcuni utenti svelano "l'arcano": «Mandano in onda una ghigliottina di Cannoletta per riempire il tempo mancante, è una replica».

E in effetti è proprio così. Nella ghigliottina riproposta oggi Cannoletta gioca con le parole «gioco, borsa, fase, operatore, macchina». Il super campione, che partiva da 70mila euro, dimezza alcune volte e arriva a 17.500 euro. Cannoletta non ha dubbi: «La parola è ripresa». E si aggiudica il montepremi. Subito dopo, va in onda la replica della ghigliottina di Claudio che vince 115mila euro con la parola squalo. Domani si torna a giocare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 20:03

