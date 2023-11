Fiorello: «Io co-conduttore del Festival? Non lo sapevo, i patti con Amadeus erano altri, farò sciopero»

di Redazione web

Fiorello sarà co-conduttore del Festival di Sanremo. Lo showman salirà sul palco nella serata finale, tornando a comporre il duo di successo con Amadeus, che ieri ha dato l'annuncio al Tg1. Durante la puntata di VivaRai2! di giovedì 30 novembre, Fiorello ha scherzato sul suo ritorno all'Ariston: «Inutile girarci intorno, ieri sera al Tg1 l'amico del giaguaro ne ha fatta un'altra, ha annunciato le 'co-co' del festival e tra loro c'è un 'co-co' che sono io. Non lo sapevo, i patti erano altri: io chiamo Landini e sciopero contro di lui davanti all'Ariston».

Le altre co-conduttrici

La rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2! sul filo dell'ironia si apre con Sanremo, all'indomani dell'annuncio di Amadeus che al Tg1 ha svelato il cast completo delle co-conduzioni: il mercoledì Giorgia, il giovedì Teresa Mannino, il venerdì Lorella Cuccarini e per la finale, appunto, l'amico Ciuri.

Poi un appello all'Ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ieri ha annunciato che manterrà la normale programmazione nella settimana del festival: «Pier Silvio, non ci controprogrammare, lasciaci stare, è l'ultimo Sanremo di Amadeus... Non controprogrammare il sabato, non mettere la De Filippi! Se tu non metti C'è posta per te, se ti fa piacere vengo a fare una prima serata a Mediaset, un'oretta secca su Canale 5, affare fatto? Ci sentiamo oggi pomeriggio. Dirò di più, vengo gratis!».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA