Bisciglia show: «Cantare Rino Gaetano? Sarò Tale e quale»

Fabrizio Corona e il primo incontro con Asia Argento: «Dopo 20 minuti facevamo l'amore»​

L'uomo di Temptation Island è Tale e Quale ai suoi personaggi che imita. E domani sera Filippo Bisciglia è atteso a un esame molto difficile: vestire i panni di Rino Gaetano e cantare dal vivo A Mano a Mano. «L'ho studiato attentamente. Nel brano lui apre tutte le vocali, vera diventa veera, sera è seera e poi ogni tanto raddoppia le consonanti, tipo staggione. Comunque ci sto: farò un grande Rino».«Finché non conosci il personaggio che devi imitare non puoi farlo. E lo sai solo una settimana prima».«L'emozione è sempre forte. Mi sono pure comprato un olio in farmacia per non farmi seccare la bocca, con la lingua che si attacca al palato».«Quello che è più difficile è il taglio della canzone, che viene riadattata in strofe e ritornelli ai 2'e 30 della diretta e quindi ti ritrovi in tempi brevissimi a imparare e cantare un testo diverso dall'originale».«Il mio favorito è Antonio Mezzancella. È come se Federer venisse a giocare al mio circolo. Quando dice che la mia esibizione è piaciuta è come se Messi si complimentasse con me dopo che ho tirato un calcio di punizione».«Paolo Bonolis è un numero 1. Sta sempre sul pezzo. Spero che andremo bene entrambi».«No, però quando ci vediamo mi dice tutto insieme. A lei piace molto Tale e Quale. È una maestra. Da lei c'è solo da imparare. Come si muove, si comporta e soprattutto i suoi atteggiamenti. Io sono un istintivo, lei è razionale e mi fa capire che prima di parlare bisogna pensare».«Conti è una persona meravigliosa. Viene a salutarci quando ci trucchiamo e al venerdì ci carica dicendo ragazzi divertitevi, facciamo un grande show».«Lì mi sento a casa mia. Sono cinque anni che faccio questo programma e ogni stagione siamo cresciuti di ascolti. L'ultimo anno abbiamo fatto il record di 4,2 milioni e il 26% di share. Non vedo l'ora di ricominciare».«Chi si lascia in trasmissione si lascia davvero. Chi invece litiga alla fine si sposa o rafforza il rapporto. Come Emanuele e Alessandra, Sonia e Gabriele, Tara e Cristian, Oronzo e Valentina. Mentre Lara e Michael si sono lasciati. Così come Giampaolo e Martina. Temptation è una sentenza».