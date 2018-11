Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ha proprio saputo resistere. E cosìper pochi minuti ha svestito i panni del giudice per indossare quelli del semplice fan di. O meglio, quelli del. A poche ore dal live ha preso in mano una telecamera e si è messo a filmare le prove della famosa canzone del cantautore inglese "Message in a bottle". Il tutto rigorasamente raccontato su InstagramLEGGI ANCHEÈ la prima volta che Sting partecipa ad un talent show italiano, portando sul palco di X Factor una delle carriere più lunghe e di maggior successo al mondo. Insieme a Sting anche il collega e partner discografico Shaggy, tra i maggiori rappresentanti della scena reggae mondiale. I due artisti presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo "Gotta Get Back My Baby", tratto dal fortunato album "44/876", scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti.