Federico Fashion Style torna su Real Time, ogni martedì, con la nuova edizione de Il Salone delle Meraviglie. Il parrucchiere delle dive, al secolo Federico Lauri, non si ferma mai: in questa nuova stagione, allo storico Salone di Anzio si aggiunge il nuovo negozio presso la Rinascente di Roma, tempio per eccellenza del luxury romano.

Leggi anche > Sanremo 2021, i bookmaker puntano sui talent: favoriti Fedez- Michielin, Irama e i Maneskin

Il Salone delle Meraviglie 2021 riparte su Real Time ogni martedi dal 5 gennaio per 20 puntate con il tradizionale doppio appuntamento, alle 22:40 e alle 23:10.

Nelle nuove puntate della serie, ogni martedi si apriranno le porte dei due saloni di bellezza, quello di Anzio e il nuovissimo store di Roma, dove scopriremo le nuove acconciature e tutte le novità che Federico ha in serbo per le sue clienti, NIP e VIP.

Come sempre, protagonista indiscusso del Salone delle Meraviglie è Federico Fashion Style, divenuto ormai una vera e propria icona televisiva, e naturalmente le sue clienti con le loro storie: quelle storiche come Roberta, la Contessa Tatiana, Alessia, Miriam e Patty e quelle occasionali che fanno la fila per entrare nel Salone e a volte affrontano anche viaggi lunghissimi pur di farsi stravolgere il look dal parrucchiere più famoso d’Italia, in attesa dell’annunciato spinoff Beauty Bus, prossimamente in produzione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Gennaio 2021, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA