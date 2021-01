Chiara Nasti nella bufera per il suo capodanno da sogno a Dubai. La showgirl ha trasorso le vacanze (per motivi di lavoro, a quanto pare) nel paradiso a cinque stelle degli Emirati Arabi, sfoggiando su Instagram una serie di scatti mozzafiato in bikini in spiaggia.

Subito si sono scatenate le polemiche: moltissimi fan sui social hanno criticato la scelta di Chiara Nasti. "Noi non possiamo uscire di casa e tu sei a Dubai??”, ha scritto qualcuno; “Che schifo questi ricchi, per loro il Covid e le zone non esistono…mi date sui nervi in una maniera assurda ma ancora di più il governo che vi da la possibilità", alcuni dei commenti, complice la zona rossa in Italia a cui tutti siamo costretti, con l'obbligo di rimanere in casa e col divieto assoluto di trascorrere le vacanze natalizie in montagna. Come è possibile che ci sia qualcuno che può volare a Dubai, si chiedono in molti.

Chiara Nasti però ha voluto rispondere alle critiche e ha scaricato le responsabilità su Giuseppe Conte e tutto il governo, non risparmiando nemmeno i leader europei: “A sto giro più che criticare noi io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni perché qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)".

