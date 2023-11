Favino recita Shakespeare ai semafori, un automobilista gli dà 3 euro: «La cultura paga». Lo sketch da Fiorello

di Redazione web

Da quando Fiorello è tornato in diretta su Rai 2, ogni mattina, con il suo show VivaRai2!, i telespettatori italiani si svegliano sempre di buonumore, specie grazie alle sue gag. Oggi, martedì 14 novembre, l'ospite d'onore è stato Pierfrancesco Favino che, verso il finale della puntata, si è accomodato all'interno del "glass" del Foro Italico dove viene trasmesso il programma. Prima, però, l'attore ha "portato in strada la cultura". Ecco come.

La mattinata poetica di VivaRai2!

Prosegue la seconda settimana di 'VivaRai2!' in compagnia di Fiorello e la sua banda. In diretta dal 'glass' del Foro Italico, lo showman ha anche oggi dato il buongiorno a tutta Italia alla sua maniera, tra musica, balli, buonumore e soprattutto un'immancabile rassegna stampa con le notizie del giorno. Ospite di questa settima puntata è stato Pierfrancesco Favino. L'attore e doppiatore questa volta si è superato: lanciato 'in missione' da Fiorello, il suo compito è stato quello di "portare la cultura in strada". E lo ha fatto partendo da un semaforo in lungotevere Diaz: prima con un teschio in mano, in riferimento a Shakespeare. Poi, scattato il rosso, si è spostato sulle strisce pedonali con tanto di leggio e ha iniziato a recitare 'L'infinito' di Leopardi. Una scena replicata anche in seconda battuta, con tanto di raccolta di 'oboli': «La cultura paga», ha scherzato Favino dopo aver raccolto tre euro da un automobilista fermo al semaforo.

Favino e l'inno di Mameli

Fiorello, che poi ha accolto l'attore nel 'glass', non ha avuto dubbi: «Una scena che resterà negli annali della televisione italiana». Favino ha infine ironizzato anche sulla polemica degli attori americani che interpretano personaggi italiani, dopo il caso di Adam Driver in "Ferrari". «È come se prendessimo Boldi per interpretare Bush», la battuta di Fiorello a chiusura, mentre la trovata di Favino è stata di interpretare l'inno italiano sulla musica di quello americano, "The Star-Spangled Banner".

