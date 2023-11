Cristiano Malgioglio e Mahmood fanno pace in diretta da Fiorello: «Non lo ascolto mai, ma siamo amici»

di Redazione web

Mahmood è stato l'ospite del programma di Fiorello, Viva Rai2! e, insieme al conduttore ha riso e scherzato e si è anche esibito in una versione improbabile di Brividi, il brano con cui vinse Sanremo nel 2022 con Blanco.

Verso la fine della trasmissione, poi, Fiorello ha chiamato Cristiano Malgioglio per chiedergli cosa ne pensasse di Mahmood: l'autore, qualche giorno fa, lo aveva criticato per aver copiato un titolo di una sua canzone, "Cocktail d'amore". I due si sono riappacificati.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Qualche giorno fa, Cristiano Malgioglio si era sfogato sui social contro Mahmood e aveva detto: «Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo. Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia».

Il confronto tra Mahmood e Fiorello

Fiorello ha, quindi, deciso di smorzare la tensione e ha chiamato Cristiano Malgioglio che ha salutato Mahmood e, poi, ha detto: «Lui mi ha fatto arrabbiare, adesso mi sono calmato: io mi trovavo a Istanbul e stavo ascoltando la radio e a un certo punto presentano "Cocktail d'amore" di Mahmood. Io ho pensato "Non so come farà a cantarla", invece, poi, hanno detto che aveva scritto una canzone intitolata così. Mi sono incazzato, ha preso il titolo perché i titoli iconici devono rimanere tali. Ora va meglio». Mahmood ha risposto: «Ma Malgi non ti devi arrabbiare perché io ho intitolato così il brano perché sono andato a un evento a Berlino chiamato così proprio per te. Quindi, ho voluto omaggiarti scegliendo questo titolo». Alla fine, l'autore ha concluso dicendo: «Comunque io e Mahmood siamo amici, non lo ascolto mai ma gli voglio bene.

