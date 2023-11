Mahmood, "Cocktail d'amore": «Un brano che è il mio identikit. Malgioglio? Ci vogliamo bene»

Scrivere resta per Mahmood un atto liberatorio. E "Cocktail d'amore" «è una di quelle canzoni il cui viaggio è durato di più di tutte». Pubblicato qualche giorno fa, dopo tre anni di gestazione, il nuovo brano, che anticipa il nuovo album, «mi rappresenta tantissimo, forse, più degli altri, contiene più dettagli che mi identificano». Arrivato dopo una pausa che definisce «necessaria», è il frutto di una «scrittura che si evolve», di una «maturità che torna indietro», a una sintesi che lo riporta alle origini.



Il brano, prodotto da Dardust, si chiama "Cocktail d'amore", titolo che aveva solleticato le critiche di Cristiano Malgioglio per l'omonimia con quello a sua firma del 1979, sigla del programma televisivo "Tilt". «Sulla questione non ci siamo parlati - racconta Mahmood - Ma so che la Malgi mi vuole bene e gli mando un bacione». Le prime strofe sono nate a Parigi, negli studi del produttore Charlie Charles. "Cocktail d'amore" è una «ballad malinconica», che racconta del «sostegno che tutti vorremmo all'interno di una relazione, un sostegno che hai paura di perdere». Dentro anche il tema della droga, «che poi è la paura della nostra generazione».

Cover "Cocktail d'amore" (Credits Frederik Heyman)



La cover è del visual artist Frederik Heyman, di «cui sono mega fan. È un disegno che mi raffigura in uno stato di comfort. C'è un drago non drago, un Pegaso con le ali che racchiude un racconto, che è il mio». Il videoclip, girato a Napoli, uscirà invece oggi.



Sulla possibilità di tornare a Sanremo - palco che lo ha visto sul primo gradino del podio due volte (con "Soldi" nel 2019 e con "Brividi" insieme a Blanco nel 2022), con le due annesse partecipazioni all'Eurovision Song Contest, risponde che non ci ha pensato, ma che nell'agenda dei prossimi giorni ha come appuntamento l'ospitata da Fiorello a "VivaRai2!" «per una cosa molto carina».

Qui il calendario dell'European Tour, aggioranto alla data odierna (prevendite su www.friendsandpartners.it )

MAHMOOD EUROPEAN TOUR

giovedì 4 aprile 2024 - Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

domenica 7 aprile 2024 - Kentish Town Forum, Londra (UK)

lunedì 8 aprile 2024 - Olympia, Parigi (Francia)

mercoledì 10 aprile 2024 - Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

venerdì 12 aprile 2024 - Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

sabato 13 aprile 2024 - Live Music Hall, Colonia (Germania)

lunedì 15 aprile 2024 - Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi)

martedì 16 aprile 2024 - Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

giovedì 18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

domenica 21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

lunedì 22 aprile 2024 - Stodola, Varsavia (Polonia)

mercoledì 8 maggio 2024 - Riviera, Madrid (Spagna)

giovedì 9 maggio 2024 - Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

sabato 11 maggio 2024 - Sala Mamba, Murcia (Spagna)

domenica 12 maggio 2024 - Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

venerdì 17 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia)

