Fabrizio Frizzi, il ricordo di Flavio Insinna. Il primo incontro: «Grazie a lui faccio il conduttore»

«Lui è una persona straordinaria. Se sono qua è per lui». È iniziato così il toccante ricordo disull'amico Fabrizio Frizzi , nel corso della puntata andata in onda ieri di «Da noi a ruota Libera», condotto da Francesca Fialdini su Rai1.Il conduttore tv ha continuato ricordando il primo incontro: «Vado a ritirare un premio importante per i telefilm, presentava lui e io lo conoscevo solo in quanto Fabrizio Frizzi . Lo conosco fisicamente sul palco , all'una di notte quando avevano premiato tutti, pure le sedie, ed ero rimasto solo io. Fabrizio, da uomo veramente accogliente, di intelligenza straordinaria, raffinata…un uomo sottile, coltissimo dove la risata era solo il terminale di tutta una serie di capacità, mi accoglie sul palco, cominciamo a scherzare come fossimo Ric e Gian, anche se non c'eravamo mai visti e conosciuti. Cominciamo a giocare… la mattina dopo mi chiamano dalla mia agenzia e mi dicono che da Canale 5, Rai1 e varie reti vogliono farmi dei provini per la conduzione. Io se sono qua è perché poi da lì ho fatto il provino per 'Affari tuoi' È stato grazie a».