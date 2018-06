di Ida Di Grazia

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Ho deciso di lavorare con te perché ti stimo e hai avuto il coraggio di fare quello che pochi avrebbero fatto". Con un post su Instagramannuncia la sua partecipazione al programma di"Non è l'Arena" su La7. L'intervista sarebbe dovuta andare in onda domenica scorsa ma per problemi di tempo è stato tutto rimandato al 17 giugno.Per Corona si tratta della seconda intervista in esclusiva dopo l'uscita dal carcere. La prima è stata con Silvia Toffanin a Verissimo. In studio ci saranno tantissimi ospiti tra cui Maurizio Costanzo, Clemente Mastella e Mara Venier . "Voglio fare chiarezza su tutta la vicenda. Quello di Fabrizio Corona - dichiara in un'intervista su CHI il presentatore - è un caso mediatico che tiene banco ormai da troppi anni e voglio dare una risposta ai tanti dubbi che ruotano intorno a lui con documenti inediti e anche scoop".