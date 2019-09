Eurogames

Donatella Versace ride di gusto mentre sposta il gelataio che le impedisce il regale cammino.#Eurogames pic.twitter.com/bKerscAdcV — LaTeVilisione 📺 (@LaTeVilisione) September 19, 2019

Da oggi Canale 5 ci riprova con Giochi senza frontiere, o meglio Eurogames, il grande gioco tra le nazioni europee andato in onda per 30 edizioni, la prima nel 1965 per volontà del presidente francese de Gaulle, l'ultima nel 1999. Torna in prima serata al giovedì con Ilary Blasi e Alvin alla conduzione.

«Ho voluto fortemente questo gioco, mi prendo tutte le responsabilità, gli oneri e spero anche gli onori - ha raccontato lady Totti alla presentazione - Sono entusiasta, credo molto in questo progetto, rappresenta la mia generazione. In questa televisione piena di arringhe e litigate mi piaceva riportare la tv degli anni Ottanta, quando ci trovavamo davanti allo schermo con tutta la famiglia. Voglio che sia ancora così».



Alla presentazione le ha fatto eco Alvin: «La leggerezza è un muscolo che si è impigrito in questi ultimi anni. Noi ci divertiamo in questa festa senza confini e vogliamo che si diverta anche chi sta a casa e ci guarda». Non ci saranno ospiti, parola di Ilary Blasi che allontana, per il momento, la possibilità di vedere al suo fianco Francesco Totti: «Lo useremo per altre cose, tipo andare a prendere i bambini a scuola», scherza la conduttrice che non nasconde che i reality mi mancheranno. Lo share atteso? Ilary non vuole pensarci: «Quello che viene». Non scherza invece il direttore di rete Scleri: «È un programma di punta della nostra stagione, ci auguriamo che sia in linea con i numeri del nostro palinsesto». Sei le squadre che si sfideranno (Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia), nove i giochi sulla cui regolarità vigilerà Jury Chechi.

