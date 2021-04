Eros Ramazzotti , la rivelazione inaspettata da Pio e Amedeo: «Michelle Hunziker? A letto, non lo faceva mai...». Stasera, in onda su Canale 5, l'ultima puntata di Felicissima Sera , lo show condotto dal duo comico pugliese. Primo super ospite della serata, Eros Ramazzotti.

Prima di esibirsi, il cantante ha risposto alle domande "scomode" e tutte da ridere di Pio e Amedeo. «Quando hai conosciuto Michelle Hunziker aveva appena fatto la pubblicità della biancheria intima, da dove l'hai riconosciuta?». Risponde il cantante guardando la foto della nota pubblicità: «Non era male e anche adesso sta ancora in forma». Pio e Amedeo continuano a punzecchiarlo: «Lo vogliono sapere tutti, ma perché Michelle ride sempre? Che si ride?». A quel punto, Eros - sempre molto riservato sulla sua vita privata - spiazza tutti: «A letto non rideva...». Risate in studio.

Poi, arriva il momento dell'esibizione. Eros Ramazzotti regala ai fan un medley delle sue canzoni più belle. Una sorta di concerto in diretta tv: Un'emozione per sempre, L'Aurora, Adesso tu, Terra promessa, Più bella cosa e Se bastasse una canzone dedicata ai lavoratori dello spettacolo. Pio e Amedeo concludono rivelando un bel gesto fatto dal cantante: «Ha devoluto il suo cachet ai lavoratori dello spettacolo». Applausi in studio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 22:58

