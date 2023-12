L'Eredità, Marco Liorni sarà il nuovo conduttore: l'annuncio ufficiale, ecco quando comincia

di Redazione Web

Ormai è ufficiale, le voci di corriodio che circolavano da tempo sul nuovo conduttore di "L'Eredità" sono confermate: sarà Marco Liorni a guidare lo storico programma in diretta su Rai1. Il game show di Rai1 partirà nei primi giorni del 2024. Al momento il debutto della nuova edizione è previsto per il 2 gennaio alle 18.45.

Il nuovo conduttore

Il game show più longevo della televisione italiana, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, è pronto a tornare.

L'Eredità del programma

"L'Eredità", in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara. Leader di ascolti nella fascia preserale il game show ha visto succedersi al timone Amadeus, Carlo Conti, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, riuscendo a mantenere sempre alto l'interesse del pubblico per il programma ed entrando nelle case di milioni di italiani.

Il programma è realizzato all'interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.

La notizia del nuovo conduttore di "L'Eredità" arriva a un mese dalla conferma del fuorigioco di Pino Insegno. Ma, a mettere il veto sul conduttore del 'Mercante in fierà è stata la società che detiene i diritti del format del game show, Banijay Italia, che in sede di rinnovo dell'accordo biennale con Rai (che era scaduto), ha chiesto di poter approvare il conduttore del programma.

