Reazione a catena, Marco Liorni si auto-censura. Gli spettatori: «Esagerato». La parola che divide VIDEO

di Redazione web

Reazione a Catena è uno degli show preserali più amati dai telespettatori italiani. Marco Liorni, poi, sta riscuotendo un grande successo anche sui social e non solo perché piace molto ai fan del programma, ma anche perché, a volte, si pensa sia troppo esagerato nell'auto-censurarsi. Anche nell'ultima puntata del quiz, il conduttore ha sostituito un termine con un altro pensando che fosse "troppo volgare". Ecco che cosa è successo.

L'auto-censura di Marco Liorni

Reazione a Catena fa divertire le squadre di sfidanti con diversi giochi, uno di questi è "Quando, dove, come, perché". I concorrenti, tramite vari indizi che rispondono alle domande soprastanti, devono riuscire a indovinare la parola nascosta e, così, a guadagnare punti preziosi per la sfida finale. Nell'ultima puntata andata in onda, Marco Liorni, per aiutare le giocatrici ha cominciato a cantare uno stornello popolare e molto conosciuto, "Il Ballo della Sora Assunta", che fa così: «Daje de tacco, daje de punta quanto è "bona" la Sora Assunta».

Il conduttore, tuttavia, ha pensato bene di sostituire il termine "bona" con "carina" ed è proprio questo che gli hanno criticato gli utenti social.

Reazione a Catena, la gaffe delle concorrenti: «Cantante antipatico? Ultimo». Cosa è successo

I commenti su Twitter

Il video di Marco Liorni che si auto-censura ha fatto il giro di Twitter in poco tempo e in tantissimi hanno commentato: «Dite a Liorni che “bona” è italiano e non è un termine offensivo», «Don Marco» oppure «No va be, non ci posso credere...

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA