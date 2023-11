Carlo Conti non andrà a L'Eredità: «Grazie ma ho già dato». Deciso il conduttore, il futuro di Pino Insegno

Carlo Conti a L'Eredità? Il conduttore toscano, con garbo, dice di no. Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora, il volto Rai è categorico: «Non contate su di me, no, ho già dato. L’ho fatta per 15 anni con amore e passione, l’ho fatta crescere. Ancora oggi se mi incontra un ragazzo mi chiede 'mi dici scossa' oppure 'ghigliottina', che erano le frasi cult dell’epoca».

