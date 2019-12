Domenica In, sfumata l'esibizione di Gianna Nannini. Mara Venier: «Sono nera»

Domenica 1 Dicembre 2019, 18:10

Sugli ultimi aggiornamenti.. Oggi pomeriggio, la puntata di Domenica In è andata in onda in versione ridotta per dare spazio allo speciale del Tg1 sull'accensione del presepe di Greccio da parte di Papa Francesco.Mara Venier avrebbe dovuto lasciare la linea allo speciale alle 15.45, maTanti i fan della cantante toscana che chiedono spiegazioni. Mara Venier chiarisce tutto in un post su Instagram: «❤️ Purtroppo mentre cantava hanno dato la linea al tg...😡😡😡». E, come riporta Tv Blog, replicando al commento di un fan la conduttrice avrebbe scritto: «Sono nera».La seconda parte di Domenica In è andata in onda dalle 17. Mara Venier si è immediatamente scusata per l'imprevisto con Gianna Nannini, annunciando una nuova esibizione della cantante a fine puntata: «Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi. Naturalmente come Domenica In e io personalmente siamo stati felici di aver dato la linea al Tg e aver seguito Papa Francesco». La seconda esibizione di Gianna Nannini si è svolta tra gli applausi. La cantante ringrazia la conduttrice su Instagram: «».