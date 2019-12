Domenica In, Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli e si commuove: «Certe cose preferisco farle»

Paolo Bonolis la figlia Martina si sposa: «Ecco il padre della sposa»

Domenica 1 Dicembre 2019, 15:14

Primo ospite di che ospite di Mara Venier racconta con la sua solita ironia la sua carriera, ricorda la sua famiglia di origine e parla dei suoi affetti. Un filmato mostra Paolo nel suo rapporto con la moglie, la donna da cui ha avuto tre figli e che per stessa ammissione del conduttore ha permesso che si ricucisse il rapporto con i figli più grandi, avuti da un precedente matrimonio.Paolo si commuove vedendo le immagini insieme alla moglie: «Stiamo bene, è la mia famiglia, ci difendiamo dalla vita. Lei è una donna intelligente, è brava», afferma in studio, poi sembra essere in difficoltà e specifica: «Certe cose io preferisco farle che dirle». Poi arriva un filmato in cui si vedono tutti i suoi figli e Paolo molto toccato precisa: «Sono uno più bello dell'altra, sono molto orgoglioso».Mara torna sul libro scritto da Paolo sostenendo che è un libro pieno di umanità e di vita, ma aggiunge che tutti i proventi del libro andranno al Ce.R.S., una onlus che si occupa di dare sostegno a bambini con difficoltà di gestione. Paolo chiarisce: «Aiutiamo le famiglie di bambini che hanno subito gravi insulti, o dalla natura o da interventi. Vengono alimentati artificialmente, ad esempio, devono stare in ospedale e questo spesso porta le famiglie a separarsi. Quello che facciamo noi è far in modo che figure professionali che possano aiutare i bambini vadano a casa di questi piccoli e permettano alle loro famiglie di restare unite».