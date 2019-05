Comedy Central News, la quinta stagione con Saverio Raimondo al via dal 24 maggio

di Enrico Chillè

Saverio Raimondo, il re della stand-up comedy italiana, torna con il suo show, Comedy Central News. Giunto alla quinta stagione, lo show satirico di Comedy Central (canale 128 di Sky) tornerà in onda da venerdì 24 maggio 2019.



Le registrazioni in diretta, alla presenza del pubblico, si sono svolte in questi giorni al Teatro Golden di Roma. Il format è sempre lo stesso, ripreso dal genere del late-night show statunitense, ma in questa nuova stagione non mancano le novità. La più importante è senza dubbio la CCN Mobile, una limousine in cui Saverio Raimondo darà il benvenuto e intervisterà gli ospiti speciali, che si ritroveranno coinvolti anche in folli avventure con il grande protagonista di CCN. Attenzione anche alle 'interviste impossibili' con esponenti dei media e della politica italiana: le risate sono garantite.



Protagonisti del programma, insieme a Saverio Raimondo, anche grandi comici emergenti come Michela Giraud, Edoardo Ferrario e Martina Catuzzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA