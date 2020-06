Coletta chiama Serena Bortone a Rai1 e Presta cerca di piazzare Greco ad Agorà

Se Serena Bortone dovesse approdare a Rai1, nella scuderia dell'ex direttore di Rai3 ora numero uno della rete ammiraglia - Stefano Coletta - in conduzione ad Agorà potrebbe tornare Gerardo Greco, l'ex Mediaset, che l'agente Lucio Presta sta facendo di tutto per riportare a Saxa Rubra. Greco lasciò la Rai per la prima serata di Retequattro, ma il suo rientro continua a non essere ben visto da qualche consigliere e dirigente. A suo tempo il conduttore ha concordato l'uscita economica con il capo del personale proprio per lasciarsi una porta aperta con l'azienda. In corsa con Greco per Agorà c'è Luisella Costamagna. E già tra Pd e Cinquestelle sono nate le prime scintille. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 17:59

